Россия и Китай намерены провести масштабные военные учения. Британские аналитики полагают, что манёвры российской и китайских армий станут демонстрацией тесного оборонного сотрудничества на фоне противостояния со странами коллективного Запада.
"Россия и Китай посылают зловещую угрозу Западу, поскольку они готовятся собрать 50 тысяч своих солдат в течение 48 часов", — сообщают авторы Daily Express.
Военные учения "Восток-2022" стартуют 1 сентября на полигонах Дальнего Востока России и в Японском море. Участие в манёврах примут более 50 тысяч военнослужащих, пять тысяч единиц военной техники, в том числе 140 самолётов и 60 военных кораблей.
Британские эксперты призывают власти США обратить своё внимание на предстоящие учения, поскольку Россия и Китай могут на официальном уровне объявить о создании военного союза.
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