Рolitico: РФ и США заходят на "опасную и неизведанную" ядерную территорию

Россия и США заходят на ранее неизведанную "ядерную территорию", заявили американские аналитики. По их мнению, несмотря на все прогнозы политологов о невозможности конфликта с применением смертоносного оружия, страны близки к нему, как никогда.

В частности, тему ядерного конфликта подпитывает и ситуация вокруг Запорожской АЭС.

"Россия и США вступают на опасную и неизведанную ядерную территорию, — заявили аналитики Рolitico. — Есть опасения, что новый СНВ, последний договор о контроле над вооружениями между двумя странами, не будет продлён или заменён, если напряжённость в отношениях между ядерными державами обострится".

Как подчеркнули авторы, Россия и Америка — крупнейшие в мире державы по арсеналу ядерного оружия. И в случае если Вашингтону и Москве не удастся прийти к консенсусу, говорить о ядерной безопасности не приходится.