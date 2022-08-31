Россия и США заходят на ранее неизведанную "ядерную территорию", заявили американские аналитики. По их мнению, несмотря на все прогнозы политологов о невозможности конфликта с применением смертоносного оружия, страны близки к нему, как никогда.
В частности, тему ядерного конфликта подпитывает и ситуация вокруг Запорожской АЭС.
"Россия и США вступают на опасную и неизведанную ядерную территорию, — заявили аналитики Рolitico. — Есть опасения, что новый СНВ, последний договор о контроле над вооружениями между двумя странами, не будет продлён или заменён, если напряжённость в отношениях между ядерными державами обострится".
Как подчеркнули авторы, Россия и Америка — крупнейшие в мире державы по арсеналу ядерного оружия. И в случае если Вашингтону и Москве не удастся прийти к консенсусу, говорить о ядерной безопасности не приходится.
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