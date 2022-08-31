ВС РФ начинают манёвры "от Арктики до ДФО" в ответ на учения НАТО

Задачи российских войск не ограничиваются СВО на Украине и будущими учениями "Восток-2022", манёврами с армией Белоруссии. В настоящее время военные начинают действовать в Арктике и ДФО в ответ на снова и снова появляющиеся угрозы.

Моряки Северного флота принимают участие в арктическом походе в зоне Северного морского пути (СМП).

В Калининграде расчёты комплексов "Бал" и "Бастион" Балтийского флота оттачивают удары по кораблям условного противника.

На Дальнем Востоке стартовала подготовительная фаза стратегического командно-штабного учения "Восток-2022", что вызвало повышенный интерес западных медиа и экспертов.

Такая активность связана с деятельностью соседей рядом с российскими границами, где недавно стартовали международные учения Vigilant Knife с участием военных Швеции и Великобритании, пишет "НГ".

В литовском Шяуляе и эстонском Эмари истребители Eurofighter Typhoon проводят собственные лётные учения, а в Грузии идут манёвры Noble Partner-2022. В учениях на Южном Кавказе задействованы и украинские военнослужащие наравне с представителями Польши и Литвы. Цели — "подготовка плацдармов для войны с Россией".

Отдельно Noble Partner-2022 прокомментировал генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев, отметив, что "целью мероприятия декларируется повышение армейской готовности и совместимости между Грузией и США для взаимодействий в Чёрном море".

С какой стати безопасность в Чёрном море зависит от Пентагона и НАТО, непонятно. Вернее, понятно, но обоснованность такого позиционирования вызывает вопросы.

"Проблема в том, что из-за милитаристского курса Украины регион уже является театром военных действий, гле Запад открыто выступает против России. В Закавказье нет США и Европы исключительно потому, что военные базы в Абхазии, Южной Осетии и Армении являются гарантом стабильности в регионе", — считают эксперты.

Россия же сегодня проводит манёвры в Арктике и на Дальнем Востоке, что при всех сценариях является нормой. Например, конкретно корабли ВМФ находятся в Карском море и отрабатывают задачи по защите островной зоны и экономически важных районов российской территории.

По этому поводу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заявил, что "с учётом активизации в Арктике действий России и Китая НАТО нужно ответить решительными мерами по защите".

А вот защита своих интересов Россией, разумеется, трактуется как угроза Западу. В ответ на такую позицию Россия усиливает военное взаимодействие со странами-партнёрами, в том числе с Китаем.