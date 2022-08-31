Atlantico: эта зима для Европы станет хуже, чем нефтяной кризис 70-х годов

Сейчас Европа ищет любые способы, чтобы спасти своё население от надвигающейся катастрофы. Однако эксперт Дамьен Эрнст убеждён, что нынешний энергетический кризис приведёт к массовому обнищанию населения, а контролировать инфляцию будет невозможно.

"А сейчас мы наблюдаем такой невиданный в истории факт: высокие цены на электроэнергию сохраняются в течение длительного периода времени", — заявил он в интервью Atlantico.

По его мнению, ситуация будет существенно отличаться от нефтяного кризиса 1970-х годов, поскольку нынешняя реальность намного суровее. Эксперт отметил, что относительно ВВП стоимость энергии в 70-х была намного ниже, чем сейчас. Европе уже не хватает энергии: предприятия будут вести борьбу за оставшиеся ресурсы.

Эрнст заявил, что цена стабилизировалась на уровне 1500 евро. Из-за высокого тарифа многие заводы будут вынуждены закрыться. Это повлечёт за собой экономические последствия и финансовые ограничения.

"Очень высокая инфляция полностью уничтожит все сбережения среднего класса, который не инвестирует в фондовый рынок и у которого, как правило, есть лишь несколько десятков тысяч евро на банковском счете в дополнение к их недвижимому имуществу", — объяснил эксперт.