Сейчас Европа ищет любые способы, чтобы спасти своё население от надвигающейся катастрофы. Однако эксперт Дамьен Эрнст убеждён, что нынешний энергетический кризис приведёт к массовому обнищанию населения, а контролировать инфляцию будет невозможно.
"А сейчас мы наблюдаем такой невиданный в истории факт: высокие цены на электроэнергию сохраняются в течение длительного периода времени", — заявил он в интервью Atlantico.
По его мнению, ситуация будет существенно отличаться от нефтяного кризиса 1970-х годов, поскольку нынешняя реальность намного суровее. Эксперт отметил, что относительно ВВП стоимость энергии в 70-х была намного ниже, чем сейчас. Европе уже не хватает энергии: предприятия будут вести борьбу за оставшиеся ресурсы.
Эрнст заявил, что цена стабилизировалась на уровне 1500 евро. Из-за высокого тарифа многие заводы будут вынуждены закрыться. Это повлечёт за собой экономические последствия и финансовые ограничения.
"Очень высокая инфляция полностью уничтожит все сбережения среднего класса, который не инвестирует в фондовый рынок и у которого, как правило, есть лишь несколько десятков тысяч евро на банковском счете в дополнение к их недвижимому имуществу", — объяснил эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.