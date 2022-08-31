Гросси: миссия МАГАТЭ проведёт на ЗАЭС несколько дней

Миссия МАГАТЭ собирается провести на Запорожской атомной станции несколько дней. Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси. По его словам, МАГАТЭ смогла получить чёткие гарантии как от РФ, так и Украины.

Ранее власти Энергодара заявили, что за сутки ВСУ обстреляли город более 60 раз из БПЛА и артиллерии. Радиационный фон после ударов остаётся в норме.