Миссия МАГАТЭ собирается провести на Запорожской атомной станции несколько дней. Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси. По его словам, МАГАТЭ смогла получить чёткие гарантии как от РФ, так и Украины.
Ранее власти Энергодара заявили, что за сутки ВСУ обстреляли город более 60 раз из БПЛА и артиллерии. Радиационный фон после ударов остаётся в норме.
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В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.