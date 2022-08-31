ВСУ ударили дроном-камикадзе по администрации Энергодара

Дрон-камикадзе украинских вооружённых сил нанёс удар по администрации Энергодара. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти города заявили, что город подвергся более чем 60 ударам за сутки в преддверии приезда миссии МАГАТЭ.

При этом отмечается, что пострадавших нет, а радиационный фон остаётся в норме.