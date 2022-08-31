В Пентагоне опровергли данные о подготовке афганских пилотов для Украины

В Пентагоне заявили, что США не занимаются подготовкой для отправки на Украину бывших афганских пилотов. Об этом заявил представитель ведомства агентству РИА Новости.

В ВВС США также добавили, что не в курсе планов по подготовке афганских пилотов.