Запад предупреждал Владимира Зеленского о возможном вводе российских войск на Украину за две недели, но тот решил устроить авантюру, понадеявшись на НАТО.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов накануне признался, что Киев самостоятельно искал войны с Россией уже с 2019 года. Потому украинский президент проигнорировал все предупреждения, понадеявшись на антироссийские настроения в Европе и США.
"Однако реальность такова, что авантюра Зеленского практически наверняка провалится", — считает аналитик американского издания 19FortyFive Дэниел Дэвис.
По его словам, огневая мощь ВС РФ имеет подавляющее превосходство над украинской армией, а западные страны исчерпали все возможности военной помощи.
"И расплачиваться за недостижимую цель победить Россию предстоит не только Украине", — добавил эксперт.
Ставка на Зеленского уже обернулась для сотен миллионов европейцев невиданной инфляцией и экономическим кризисом. Если в ближайшее время не получится остановить "ненужный конфликт", считает Дэвис, поддержка Киева обойдётся западным гражданам в разы дороже.
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