19FortyFive: авантюра Зеленского обречена на провал, Запад больше не поможет

Запад предупреждал Владимира Зеленского о возможном вводе российских войск на Украину за две недели, но тот решил устроить авантюру, понадеявшись на НАТО.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов накануне признался, что Киев самостоятельно искал войны с Россией уже с 2019 года. Потому украинский президент проигнорировал все предупреждения, понадеявшись на антироссийские настроения в Европе и США.

"Однако реальность такова, что авантюра Зеленского практически наверняка провалится", — считает аналитик американского издания 19FortyFive Дэниел Дэвис.

По его словам, огневая мощь ВС РФ имеет подавляющее превосходство над украинской армией, а западные страны исчерпали все возможности военной помощи.

"И расплачиваться за недостижимую цель победить Россию предстоит не только Украине", — добавил эксперт.

Ставка на Зеленского уже обернулась для сотен миллионов европейцев невиданной инфляцией и экономическим кризисом. Если в ближайшее время не получится остановить "ненужный конфликт", считает Дэвис, поддержка Киева обойдётся западным гражданам в разы дороже.