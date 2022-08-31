Newsweek: запрет на выдачу виз в ЕС россиянам подтолкнёт их в "объятия Путина"

Запрет на выдачу виз и въезд в страны Евросоюза для россиян только сплотит Россию и увеличит поддержку президента Владимира Путина, заявили аналитики. По их мнению, такая санкция может иметь обратный эффект.

Кроме того, тогда Евросоюзу придётся признать, что в странах Европы идут рестрикции не только против российского правительства, но и простых граждан.

"Запрет станет "осязаемым доказательством" претензий Кремля, в конечном итоге помогая Путину больше, чем что-либо ещё", — пишут аналитики Newsweek. — Запрет на выдачу виз может подтолкнуть россиян в объятия Путина, укрепив поддержку внутри страны".

Ранее в российском правительстве призвали ЕС как можно быстрее запретить въезд и выдачу виз россиянам. К примеру, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев пояснил, что европейские лидеры этими заявлениями просто "достали".