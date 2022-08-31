Депутат ВР Украины: в Запорожье украли 400 вагонов и 200 машин с гуманитаркой

Украинский парламентарий Евгений Шевченко рассказал, что военная администрация Запорожья разворовывает гуманитарную помощь, чтобы продать её через магазины.

"За последние полгода в регионе было украдено 22 морских контейнера, почти 400 железнодорожных вагонов и 220 грузовых автомобилей с гуманитаркой", — пояснил депутат со ссылкой на данные следствия.

По его словам, преступную группу возглавляет глава украинской военной администрации Запорожской области Александр Старух.

Также депутат уточнил, что проворовавшийся чиновник является протеже главы офиса президента Украины Андрея Ярмака.

Раннее политолог Андрей Суздальцев заявил о катастрофическом нищании украинцев и полном крахе экономики Украины.