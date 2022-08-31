МАГАТЭ увидит, как тысячи украинцев возвращаются на "оккупированную" территорию

На пути к атомной станции в Запорожской области международные наблюдатели смогут увидеть, сколько украинцев хотят вернуться на "оккупированную" РФ территорию.

Западные информагентства сообщают, что миссия МАГАТЭ выехала из Киева в сторону Запорожской АЭС. Как рассказал чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник, дорога на Энергодар проходит через единственный КПП. Там выезда на освобожденную от националистов территорию ждёт огромное количество граждан Украины.

"Экспертам завяжут глаза или разгонят толпу неправильных украинцев, чтобы впечатление не портили?" — задаётся вопросом посол.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ специально обстреливают возможный маршрут миссии МАГАТЭ, пытаясь сорвать визит международных экспертов.