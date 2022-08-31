Двадцать восемь эстонских компаний попросили освободить их от антироссийских санкций для того, чтобы продолжить экспортировать нефть из России, сообщили в МИД страны.
Так, на основании санкций Евросоюза, все контракты с российской стороной должны быть разорваны до 10 октября.
"Я убеждён, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании запросили исключения на переходный период для продолжения торговли нефтью с Россией", — заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу ERR.
В большей степени речь идёт о нефтяном эмбарго, на основе которого эстонские компании не могут закупать чёрное золото из России.
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