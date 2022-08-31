Politico: Украина не сможет захватить Крым из-за политики дерусификации

Если бы киевскому режиму и удалось захватить Крым, то он столкнулся бы с большим сопротивлением местного населения из-за политики дерусификации. Такое мнение высказал обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.

На Украине стали активно избавляться "от всего русского" с начала спецоперации, отметил автор статьи. Он напомнил о демонтаже памятников, установленных в честь российских и советских деятелей, исключении русского языка из школьной программы и запрете на распространение в стране издательской продукции и книг из России.

Журналист задался вопросом, что будет, если ВСУ скоро возьмут Крым, как обещал на прошлой неделе Владимир Зеленский, и как киевский режим подойдёт к политике дерусификации.

"Будут ли представители действующего режима настаивать на использовании украинского языка в большинстве аспектов общественной жизни в этом регионе?" — заметил Деттмер.

По последним данным в Крыму русские составляют порядка 65% населения, уточнил он.

Во вторник представители киевских властей заявили о разработке маршрутов эвакуации из Крыма для мирных граждан, желающих покинуть полуостров на время его "активного освобождения".