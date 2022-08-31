WSJ: США не смогут вступить в бой из-за Украины

В случае прецедента, США не смогут вступить в бой из-за нехватки оружия, заявили американские аналитики. По их словам, практически все виды боеприпасов и вооружения уходят на Украину.

Пентагон и военная индустрия Штатов не успевают пополнять запасы для собственных нужд Вашингтона.

"Их уровень не критичен, поскольку США не вовлечены ни в один крупный военный конфликт. Но это не тот уровень запасов, с которым мы хотели бы вступить в бой", — пишет Wall Street Journal.

Кроме того, речь идёт о продолжении поставок оружия Киеву, из-за чего в обороне США может образоваться брешь.