В случае прецедента, США не смогут вступить в бой из-за нехватки оружия, заявили американские аналитики. По их словам, практически все виды боеприпасов и вооружения уходят на Украину.
Пентагон и военная индустрия Штатов не успевают пополнять запасы для собственных нужд Вашингтона.
"Их уровень не критичен, поскольку США не вовлечены ни в один крупный военный конфликт. Но это не тот уровень запасов, с которым мы хотели бы вступить в бой", — пишет Wall Street Journal.
Кроме того, речь идёт о продолжении поставок оружия Киеву, из-за чего в обороне США может образоваться брешь.
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