Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с кончиной первого лидера СССР Михаила Горбачёва.

Как подчеркнул глава американской нации, в Вашингтоне Горбачёва считают исторической личностью.

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