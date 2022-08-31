Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с кончиной первого лидера СССР Михаила Горбачёва.
Как подчеркнул глава американской нации, в Вашингтоне Горбачёва считают исторической личностью.
Байден назвал первого президента СССР "человеком выдающихся взглядов".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.