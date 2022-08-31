Россия подтвердила заявку Mitsui на "Сахалин-2"

Японская компания Mitsui&C получила подтверждение своей заявки на участие в проекте "Сахалин-2" от правительства России, сообщили в корпорации.

Компания намерена вести переговоры о "сохранении" доли в проекте.

"Наша компания уважает принимаемые международным сообществом санкции, но вместе с тем с учётом (необходимости) стабильных поставок будем продолжать обсуждение дальнейшего направления (действий) вместе с правительством Японии, стейкхолдерами, включая партнёров по проекту", — пояснили в компании.