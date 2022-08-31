Японская компания Mitsui&C получила подтверждение своей заявки на участие в проекте "Сахалин-2" от правительства России, сообщили в корпорации.
Компания намерена вести переговоры о "сохранении" доли в проекте.
"Наша компания уважает принимаемые международным сообществом санкции, но вместе с тем с учётом (необходимости) стабильных поставок будем продолжать обсуждение дальнейшего направления (действий) вместе с правительством Японии, стейкхолдерами, включая партнёров по проекту", — пояснили в компании.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что на фронтах Украины начались некие события, которые с каждым днём будут всё более содержательными и интересными.