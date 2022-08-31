Робертс: Горбачёв напрасно верил обещаниям Вашингтона

Вашингтон впервые пообещал не расширять Североатлантический альянс первому президенту СССР Михаилу Горбачёву. По словам бывшего помощника министра финансов США Пола Робертса, то, что он поверил Вашингтону, было ошибкой.

"Даже если есть подписанные документы, а в отсутствие таковых коррумпированный режим Клинтона смог заявить, что соглашений о непродвижении НАТО к границам России никогда не существовало", — пояснил Робертс РИА Новости.

Как подчеркнул американский финансист, тогда Горбачёв не думал, что новый президент США сможет с лёгкостью отказаться от обещаний прежнего, что сейчас Вашингтон развязывает новую холодную войну, которую некогда завершил Горбачёв и Рональд Рейган.