Джо Байден перепутал конституцию США с другим документом

Президент США Джо Байден очередной раз запутался, произнося перед американцами речь. На этот раз лидер нации запутался в строках конституции страны во время выступления.

"Мы, народ", — так начинается наша конституция… декларация", — сказал Байден.

В США действуют три основополагающих документа — Конституция, Декларация независимости и Билль о правах.