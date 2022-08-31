Президент США Джо Байден очередной раз запутался, произнося перед американцами речь. На этот раз лидер нации запутался в строках конституции страны во время выступления.
"Мы, народ", — так начинается наша конституция… декларация", — сказал Байден.
В США действуют три основополагающих документа — Конституция, Декларация независимости и Билль о правах.
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