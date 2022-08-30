Зеленский оценил ущерб от спецоперации РФ на Украине в 800 млрд долларов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление украинской экономики обойдётся в 600-800 миллиардов долларов, сообщает EADaily.

По его словам, эта сумма была озвучена на конференции Лугано. Деньги необходимы для восстановления жилой, транспортной, образовательной и портовой инфраструктур.

Зеленский назвал эту цифру приблизительной, поскольку конфликт на Украине ещё не завершён.

Ранее аналитик американского журнала Foreign Policy Фрэнсис Шин написал, что украинские олигархи могут разворовать денежные средства, которые США и Евросоюз направят Украине для восстановления страны.