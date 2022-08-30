Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи перечислила заслуги Михаила Горбачёва перед свободной Европой.
Урсула фон дер Ляйен выразила слова скорби по поводу кончины первого и единственного президента СССР. Она похвалила обладателя Нобелевской премии мира 1990 года.
"Михаил Горбачев был надежным и уважаемым лидером. Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и разрушении "железного занавеса". Это открыло путь к свободной Европе. Это наследие мы не забудем", — написала фон дер Ляйен в своём микроблоге.
Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин глубоко соболезнует близким Горбачёва.
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