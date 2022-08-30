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Восемь городов Нидерландов просят освободить их от антироссийских санкций

Мир

Восемь городов Нидерландов просят освободить их от санкций против России.

Восемь городов Нидерландов просят освободить их от антироссийских санкций

Городские советы Нидерландов пытаются найти альтернативы российским поставкам энергоносителей. Питер тен Брюггенкате, пресс-секретарь министра энергетики Нидерландов Роба Джеттена, заявил изданию Euractiv, что, скорее всего, новые контракты будет дороже, чем у "Газпрома". Однако, по его словам, это необходимо сделать, чтобы соблюсти антироссийские санкции. По его словам, запросы восьми городских советов об исключении их из антироссийских санкций уже находятся на рассмотрении.

Reuters сообщает, что среди советов, пытающихся найти замену, находится Гаага, которая провела общеевропейский тендер в июне и июле, но не смогла привлечь заявки.

Были предположения относительно того, смогут ли городские советы, проводящие тендеры с "Газпром энергией", теперь переименованной в "Безопасную энергию для Европы" (SEFE) продолжить работу со своим поставщиком. Однако правительство Нидерландов опасается, что деньги из SEFE идут в Москву.

"Мы знаем как от правительства Германии, так и от самих SEFE, что они по-прежнему считают, что часть денег через сложные системы собственности всё ещё могут идти в Россию", — сказал Брюггенкате.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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