Артиллерия "Отважных" сожгла технику ВСУ, которую не успели спрятать в Донбассе

Артиллерия группировки ВС РФ "Отважные" сожгла технику ВСУ.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации РФ на Украине продолжается. Военные корреспонденты "Русской весны" опубликовали фото сгоревшей техники ВСУ, которую украинские военные не успели спрятать в Донбассе. Как пишут авторы статьи, техника была уничтожена алтайскими артиллеристами в районе Белогоровки на Северском направлении в ДНР.

"Бойцы Группировки "О" продолжают уничтожать оккупантов на Донбассе", — заявляют авторы статьи.