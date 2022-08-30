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Артиллерия "Отважных" сожгла технику ВСУ, которую не успели спрятать в Донбассе

Мир

Артиллерия группировки ВС РФ "Отважные" сожгла технику ВСУ.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации РФ на Украине продолжается. Военные корреспонденты "Русской весны" опубликовали фото сгоревшей техники ВСУ, которую украинские военные не успели спрятать в Донбассе. Как пишут авторы статьи, техника была уничтожена алтайскими артиллеристами в районе Белогоровки на Северском направлении в ДНР.

"Бойцы Группировки "О" продолжают уничтожать оккупантов на Донбассе", — заявляют авторы статьи.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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