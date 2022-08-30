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Экономист усомнился, что Украине выделят 800 млрд долларов на восстановление

Мир

Экономист Игорь Ковалёв в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, оценившего восстановление Украины в 800 миллиардов долларов.

Экономист усомнился, что Украине выделят 800 млрд долларов на восстановление

Эксперт считает, что шансов получить желаемую сумму у Киева мало.

"Украина только и занимается тем, что выклянчивает и выпрашивает деньги. Н пока в основном тратит их на военные действия, отнюдь не на какие-то благие цели — поддержку населения, выплату пособий семьям погибших, которые положены. Поэтому мне трудно предположить, кто выделит государству, которое неспособно платить такие деньги. Можно задать еще более жесткий вопрос: а это государство сохранится в ближайшее время, во всяком случае, в обозримой перспективе? Многие эксперты считают, что вполне вероятен сценарий, что Украина перестанет существовать на политической карте мира", — сказал Ковалёв.

Эксперт подчеркнул, что в случае с Украиной восстанавливать всё, что там было до спецоперации — то есть старые убыточные предприятия — вообще нет смысла, вместо этого нужно делать что-то новое. Однако для создания нового нужны кадры, ресурсы и сырьё, и пока непонятно, откуда на Украине их собираются брать.

При этом Ковалёв призвал постараться посмотреть на этот вопрос с разных точек зрения, напомнив, что война и разрушения очень часто бывают мощным драйвером экономического роста. Эксперт предложил в качестве примера проигравшие после Второй Мировой войны страны — Германию, Италию и Японию, которые очень быстро восстановились и совершили так называемое экономическое чудо, вышли на самые высокие темпы экономического роста.

Ранее, обращаясь к "Движению предприятий Франции", Зеленский сообщил, что для того, чтобы восстановить Украину, потребуется примерно 600-800 миллиардов долларов.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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