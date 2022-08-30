Папа Франциск оправдался за слова о смерти Дугиной: Осуждаю российскую агрессию

Папа римский Франциск после того, как осудил убийство журналистки Дарьи Дугиной, пояснил свою позицию по поводу действий российской армии на Украине, сообщает EADaily.

Понтифик выступил с новым заявлением, так как подвергся яростным нападкам со стороны мирового сообщества за то, что выразил свои соболезнования по поводу смерти Дугиной.

Представитель Ватикана отметил, что всегда считал российскую атаку на Украину "варварской, бессмысленной, отвратительной и кощунственной".

"Осуждаю российскую агрессию", — сказал понтифик.

Глава католической церкви призвал воспринимать его заявления вне политического контекста. Он отметил, что выступает всего лишь в защиту человеческой жизни.