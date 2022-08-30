Авторы китайского издания Sohu заявили, что после намёка Владимира Путина Олафу Шольцу стоило бы пересмотреть фильм "Американский пирог".
Китайские аналитики вспомнили слова Владимира Путина, которые он сказал Шольцу в 2021 году. Президент РФ заявил новому канцлеру, что главной причиной ухудшения ситуации в Европе являются США. Авторы Sohu уверены, что канцлер Германии не прислушался к Путину, и это привело к ухудшению состояния Европы.
Сегодня Германия следует за своим союзником США и выполняет все указания Штатов. Китайские аналитики заявили, что Берлин продолжает оказывать экономическую и военную поддержку Киеву несмотря на то, что это разрушает их собственную экономику.
Авторы Sohu предполагают, что Европа слепо действует по указке американских коллег, а американцы преследуют свои собственные цели. Так, например, Америка может начать торговать своим сжиженным природным газом (СПГ) в Европе и продавать своё вооружение.
"“Нападение” Европы на российские энергоносители — это хорошая возможность для США, страны с большим запасом энергии, заработать много денег", — объясняют аналитики из КНР.
Путин был абсолютно прав, когда советовал Шольцу быть осторожнее с США, уверены китайские аналитики. По их мнению, Германия предпочла следовать указам США, а "европейский пирог" стал американским. Авторы Sohu напомнили своим читателям, что в комедии "Американский пирог" данное блюдо использовалось совсем не в качестве пищи.
"Кажется, что “пирог” уже попал в руки американцев — и неизвестно, что они с ним будут делать. Европа в опасности!" — заявляют аналитики Sohu.
Шольцу стоило бы прислушаться к Путину, но теперь Германия будет пожинать свои плоды, уверены авторы статьи.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.