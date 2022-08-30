Sohu: после намёка Путина Шольцу следовало пересмотреть "Американский пирог"

Авторы китайского издания Sohu заявили, что после намёка Владимира Путина Олафу Шольцу стоило бы пересмотреть фильм "Американский пирог".

Китайские аналитики вспомнили слова Владимира Путина, которые он сказал Шольцу в 2021 году. Президент РФ заявил новому канцлеру, что главной причиной ухудшения ситуации в Европе являются США. Авторы Sohu уверены, что канцлер Германии не прислушался к Путину, и это привело к ухудшению состояния Европы.

Сегодня Германия следует за своим союзником США и выполняет все указания Штатов. Китайские аналитики заявили, что Берлин продолжает оказывать экономическую и военную поддержку Киеву несмотря на то, что это разрушает их собственную экономику.

Авторы Sohu предполагают, что Европа слепо действует по указке американских коллег, а американцы преследуют свои собственные цели. Так, например, Америка может начать торговать своим сжиженным природным газом (СПГ) в Европе и продавать своё вооружение.

"“Нападение” Европы на российские энергоносители — это хорошая возможность для США, страны с большим запасом энергии, заработать много денег", — объясняют аналитики из КНР.

Путин был абсолютно прав, когда советовал Шольцу быть осторожнее с США, уверены китайские аналитики. По их мнению, Германия предпочла следовать указам США, а "европейский пирог" стал американским. Авторы Sohu напомнили своим читателям, что в комедии "Американский пирог" данное блюдо использовалось совсем не в качестве пищи.

"Кажется, что “пирог” уже попал в руки американцев — и неизвестно, что они с ним будут делать. Европа в опасности!" — заявляют аналитики Sohu.

Шольцу стоило бы прислушаться к Путину, но теперь Германия будет пожинать свои плоды, уверены авторы статьи.