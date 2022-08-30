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Арестович уверен, что РФ будет всегда опасна для Европы: "Изменится или нет"

Мир

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина сделала Россию небоеспособной на 10 лет. При этом он советует ЕС всегда быть готовыми к войне.

Арестович уверен, что РФ будет всегда опасна для Европы: "Изменится или нет"

Украинский военный аналитик считает, что РФ является основным врагом для цивилизованных стран. Он назвал подрыв боеспособности РФ вкладом в коллективную безопасность НАТО и ЕС.

"Изменится РФ или нет, распадётся или превратится ультра либеральную, соседям нужно готовиться к войне. Только так можно сделать жизнь детей и внуков безопасной", — сказал помощник Зеленского в беседе с представителем Министерства обороны Латвии.

Аналитик заявил, что размер стран не играет решающего значения в обороне, если грамотно подготовиться к вторжению.

Ранее Алексей Арестович призвал украинцев не нервничать, если им кажется, что украинская армия забуксовала.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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