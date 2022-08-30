Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина сделала Россию небоеспособной на 10 лет. При этом он советует ЕС всегда быть готовыми к войне.
Украинский военный аналитик считает, что РФ является основным врагом для цивилизованных стран. Он назвал подрыв боеспособности РФ вкладом в коллективную безопасность НАТО и ЕС.
"Изменится РФ или нет, распадётся или превратится ультра либеральную, соседям нужно готовиться к войне. Только так можно сделать жизнь детей и внуков безопасной", — сказал помощник Зеленского в беседе с представителем Министерства обороны Латвии.
Аналитик заявил, что размер стран не играет решающего значения в обороне, если грамотно подготовиться к вторжению.
Ранее Алексей Арестович призвал украинцев не нервничать, если им кажется, что украинская армия забуксовала.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.