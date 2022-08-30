Норин предостерёг Украину от новой эскалации и повторения сирийского сценария

По мнению военного историка Евгения Норина, украинский конфликт может быть разрешён двумя способами: либо путём договорённостей между РФ и Киевом, либо усилением эскалации, что может привести к непредсказуемым и необратимым последствиям.

Эксперт напомнил об опасности второго варианта, сказав, что история уже знает подобные примеры, например, Тридцатилетняя война в Центральной Европе. Историк отметил, что те военные действия закончились просто потому, что у обеих сторон больше не было возможности их продолжать.

Норин рассказал, что в конце этого исторического периода на месте боевых действий царила разруха и разрушение, большая часть населения была уничтожена, а те, кто остался, включая солдат, умирали от болезней и голода, а не от ударов.

Также эксперт предостерёг Украину от повторения сирийского сценария.

"Там большие участки местности разрушены в хлам. Даже если по соседству остается неразрушенный в хлам кусок территории, то воевать становится физически сложно, потому что ополчению не подвозят из тыла тушенку и патроны. Центральную Украину тоже может ждать такая участь. Этого нужно избежать чисто по гуманитарным соображениям", — сказал Норин в беседе с "Украиной.ру".