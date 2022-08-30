В Херсоне пятый раз за сутки гремят взрывы

Российские системы ПВО уже в пятый раз за сутки сработали в Херсоне 30 августа. Военные РФ полагают, что украинской стороной на город было направлено не менее 4 ракет. Об этом рассказал корреспондент ТАСС.

По словам журналистов, следов от ракет систем ПВО в небе не видно, но тем не менее звуки взрывов слышны отчётливо. При этом подтверждения данных о работе системы ПВО от официальных источников пока не поступало.

Ранее 30 августа сообщалось, что российские системы ПВО работали в Новой Каховке в Херсонской области, здесь было зафиксировано порядка 20 взрывов. Информация об этом появилась в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Херсона.

"В Новой Каховке опять работает ПВО. Около 20 взрывов. Опять ревет сирена воздушной тревоги", — сказано в сообщении.