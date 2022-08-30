Польша и Украина намерены построить трубопровод для поставки масла в Гданьск

Польские чиновники и их украинские коллеги хотят сформировать проект строительства трубопровода для отправки растительного масла в Гданьск. Об этом сообщили в правительстве республики.

"Реализация меморандума приведёт к частичной разблокировке украинского экспорта", — отметили польские чиновники, слова которых передаёт Interia Biznez.

По мнению политиков, этот шаг может помочь избежать гуманитарный кризис в развивающихся странах и уменьшить миграционный поток в Европу. Выяснилось, что власти создадут группу для работы над маршрутом трубопровода и техническими аспектами проекта.

Ранее журналисты Sohu заявили, что Варшава планирует взять под контроль западные территории Украины.