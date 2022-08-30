Рогов: идея США по поводу остановки реакторов ЗАЭС — безответственный призыв

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов оценил предложение США намеренно остановить реакторы Запорожской АЭС. По его словам, такая идея является безответственной.

"Это безответственное предложение, которое продиктовано желанием подорвать весь энергобаланс восточной Европы, что выгодно США и Британии в глобальном соперничестве за энергетические рынки сбыта", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что самым лучшим решением относительно ситуации на ЗАЭС было бы указание Вашингтона Киеву остановить нанесение ударов по ядерному объекту и не устраивать провокации в этой районе.

Представитель ВГА напомнил, что самая заинтересованная сторона в происходящем на ЗАЭС — это США.

"Обстрелы ведутся американскими снарядами и ракетами из американского оружия и по приказу американцев, поэтому очевидно, кому они выгодны", — объяснил Рогов.

Ранее член Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби предложил остановить реакторы ЗАЭС, отметив, что Белый дом считает такой шаг самым безопасным решением по атомной электростанции.