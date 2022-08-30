Украина получит от Словакии 11 истребителей МиГ-29

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Словакия передает Украине 11 истребителей МиГ-29.

"Так Словакия прощается со своими истребителями… Знакомьтесь, это наши птички! 11 самолетов", — написал Гончаренко в своём Telegram-канале и приложил видеозапись с летящими МиГ-29.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что страна передаст Украине все самолёты МиГ-29 и подписал декларацию о защите словацкого неба польскими и чешскими Военно-воздушными силами. Истребители Польши и Чехии будут охранять воздушное пространство Словакии с 1 сентября.

Известно, что Варшава отправит на патруль два истребителя F-16. Сколько самолётов выделит для этих целей Чехия — пока неизвестно.