Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Словакия передает Украине 11 истребителей МиГ-29.
"Так Словакия прощается со своими истребителями… Знакомьтесь, это наши птички! 11 самолетов", — написал Гончаренко в своём Telegram-канале и приложил видеозапись с летящими МиГ-29.
Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что страна передаст Украине все самолёты МиГ-29 и подписал декларацию о защите словацкого неба польскими и чешскими Военно-воздушными силами. Истребители Польши и Чехии будут охранять воздушное пространство Словакии с 1 сентября.
Известно, что Варшава отправит на патруль два истребителя F-16. Сколько самолётов выделит для этих целей Чехия — пока неизвестно.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.