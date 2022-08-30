Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Кулеба: Швеция поставит ВСУ "то, что сейчас больше всего нужно на фронте"
Провал ВСУ под Херсоном: в Одессе колонны скорых с толпами раненых военных
Генерал США призвал дать Украине оружие и разрешить ей бить по России
"Одноклассники" запустили монетизацию для сообществ с видеоконтентом
В Германии призвали объявить экс-посла Украины Мельника персоной нон грата
Генштаб ВСУ: делегация Вооружённых сил Чехии посетила Украину
Лукашенко объявил, что "наелся" президентства. Что бы это значило?
Berliner Zeitung: немцы требуют запуска "Северного потока-2"
Алёхин: армия Украины понесла крупнейшие за последние месяцы потери

Рейтинг премьер-министр Эстонии Каллас рухнул после сноса танка-памятника Т-34

Мир

Решение премьер-министр Эстонии Каи Каллас снести все советские памятники в стране обрушило её рейтинг, сообщает эстонская газета Eesti Päevaleht.

Рейтинг премьер-министр Эстонии Каллас рухнул после сноса танка-памятника Т-34

В августе журналисты провели соцопрос: у эстонцев спрашивали, поддерживают ли они деятельность Каллас. В итоге оказалось, что рейтинг Каллас упал с 32 до 27%. Ещё 28% респондентов отказались отвечать на вопрос по поводу поддержки курса премьер-министра. Опрос проводился в то же время, что и кампания по демонтажу советских памятников. Жители Нарвы активно выражали недовольство сносом танка-памятника Т-34, который был установлен в городе в честь освобождения Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее Каллас призвала прекратить выдачу туристических виз россиянам, поскольку, по её словам, "посещение Европы — привилегия, а не право человека". Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал высказывание эстонского премьера "нацистской хренью".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Reuters: украинская армия начала контрнаступление на Южном фронте

ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.

Reuters: украинская армия начала контрнаступление на Южном фронте
Кнутов: Россия не может сбивать американские транспортные самолёты в ЕС
Силовые структуры
Кнутов: Россия не может сбивать американские транспортные самолёты в ЕС
Силовые структуры
Арестович заявил, что 29 августа началась катастрофа на фронтах для армии РФ
Силовые структуры
Евсеев: в заявлении Шойгу прозвучал приговор Киеву
Сергей Лебедев "Французский Путин": Марин Ле Пен примеряет латы Жанны Д'Арк Сергей Лебедев Александр Трубин Иран ведёт США к восстановлению ядерной сделки Александр Трубин Любовь Степушова Киевский режим усугубил своё положение после поражения под Херсоном Любовь Степушова
Силовые структуры
ISW: Кремль отправляет "корпус дедов" для сокрушения Украины
Силовые структуры
Кулага: российская армия прорвала фронт и приближается к Харькову
Попытка удивить "контрнаступом" обернулась для ВСУ потерей трёх танковых рот
Силовые структуры
Попытка удивить "контрнаступом" обернулась для ВСУ потерей трёх танковых рот
Последние материалы
В Германии призвали объявить экс-посла Украины Мельника персоной нон грата
Киевский режим усугубил своё положение после поражения под Херсоном
Генштаб ВСУ: делегация Вооружённых сил Чехии посетила Украину
Berliner Zeitung: немцы требуют запуска "Северного потока-2"
Лукашенко объявил, что "наелся" президентства. Что бы это значило?
Алёхин: армия Украины понесла крупнейшие за последние месяцы потери
Басурин о текущей локации боёв в рамках СВО: от Артёмовска до Угледара
Соловьёв выразил возмущение приездом Пугачёвой в Россию
МИД Китая уличил НАТО в планах сражаться до последнего украинца
The Washington Post: Россия уничтожает не настоящие HIMARS, а деревянные макеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников