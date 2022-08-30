Рейтинг премьер-министр Эстонии Каллас рухнул после сноса танка-памятника Т-34

Решение премьер-министр Эстонии Каи Каллас снести все советские памятники в стране обрушило её рейтинг, сообщает эстонская газета Eesti Päevaleht.

В августе журналисты провели соцопрос: у эстонцев спрашивали, поддерживают ли они деятельность Каллас. В итоге оказалось, что рейтинг Каллас упал с 32 до 27%. Ещё 28% респондентов отказались отвечать на вопрос по поводу поддержки курса премьер-министра. Опрос проводился в то же время, что и кампания по демонтажу советских памятников. Жители Нарвы активно выражали недовольство сносом танка-памятника Т-34, который был установлен в городе в честь освобождения Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее Каллас призвала прекратить выдачу туристических виз россиянам, поскольку, по её словам, "посещение Европы — привилегия, а не право человека". Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал высказывание эстонского премьера "нацистской хренью".