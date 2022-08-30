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Berliner Zeitung: немцы требуют запуска "Северного потока-2"

Мир

Немецкие активисты потребовали как можно скорее запустить трубопровод "Северный поток-2", но полиция разогнала демонстрацию, сообщает газета Berliner Zeitung.

Berliner Zeitung: немцы требуют запуска "Северного потока-2"

Акция протеста прошла у наземной станции вблизи Любмина. Активисты развернули транспарант с требованием скорейшего запуска СП-2. По их словам, немцы имеют право получать газ по газопроводу, потому что он был построен на их налоги.

Ранее главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда заявил, что осенью-зимой Германия может запустить "Северный поток-2" из-за нехватки голубого топлива в хранилищах.

Газопровод был полностью достроен ещё год назад, но 22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц остановил сертификацию СП-2.

Магистраль "Северного потока — 2" протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре 2021 года, однако 22 февраля 2022 года немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию нового трубопровода.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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