Немецкие активисты потребовали как можно скорее запустить трубопровод "Северный поток-2", но полиция разогнала демонстрацию, сообщает газета Berliner Zeitung.
Акция протеста прошла у наземной станции вблизи Любмина. Активисты развернули транспарант с требованием скорейшего запуска СП-2. По их словам, немцы имеют право получать газ по газопроводу, потому что он был построен на их налоги.
Ранее главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда заявил, что осенью-зимой Германия может запустить "Северный поток-2" из-за нехватки голубого топлива в хранилищах.
Газопровод был полностью достроен ещё год назад, но 22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц остановил сертификацию СП-2.
Магистраль "Северного потока — 2" протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре 2021 года, однако 22 февраля 2022 года немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию нового трубопровода.
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