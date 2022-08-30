МИД Китая уличил НАТО в планах сражаться до последнего украинца

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсети цитату одного из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджера Уотерса о том, какие цели преследует Североатлантический альянс на Украине.

"Они будут сражаться до последнего украинца", — написал Лицзянь.

Ранее Уотерс заявлял, что Запад зарабатывает на украинском конфликте и не пытается его урегулировать. Также рок-музыкант обвинял президента США в разжигании конфликта на востоке Европы, называл Джо Байдена военным преступником и утверждал, что у Москвы были все основания начать спецоперацию на Украине для защиты собственных интересов. За эти высказывания Уотерса внесли в базу украинского сайта "Миротворец", где ведётся список "врагов Украины".