До спецоперации на Украине дело не дошло бы, если бы западные страны должным образом отреагировали на предложенные Россией идеи, касающиеся гарантий безопасностей в Европе. Такую точку зрения озвучил глава департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.
"Специальная военная операция России на Украине не началась бы, если бы западные страны конструктивно подошли к предложениям Москвы по гарантиям безопасности", — сказал Дробинин в беседе с журналом "Международная жизнь".
По мнению представителя ведомства, благодаря спецоперации те перемены, которые уже начали происходить в мире, значительно ускорились. Дробинин уверен, что благодаря спецоперации закладываются прочные основы для многополярного мироустройства. Эти политико-экономические центры будут независимыми друг от друга, подчеркнул Дробинин в ходе программы "Визави с миром".
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.