МИД РФ: спецоперации могло не быть, если бы Запад отреагировал на предложения РФ

До спецоперации на Украине дело не дошло бы, если бы западные страны должным образом отреагировали на предложенные Россией идеи, касающиеся гарантий безопасностей в Европе. Такую точку зрения озвучил глава департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.

"Специальная военная операция России на Украине не началась бы, если бы западные страны конструктивно подошли к предложениям Москвы по гарантиям безопасности", — сказал Дробинин в беседе с журналом "Международная жизнь".

По мнению представителя ведомства, благодаря спецоперации те перемены, которые уже начали происходить в мире, значительно ускорились. Дробинин уверен, что благодаря спецоперации закладываются прочные основы для многополярного мироустройства. Эти политико-экономические центры будут независимыми друг от друга, подчеркнул Дробинин в ходе программы "Визави с миром".