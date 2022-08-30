Политический эксперт Ростислав Ищенко прокомментировал недавнее высказывание министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о её готовности нажать на ядерную кнопку. Ищенко отметил, что глава британского МИД баллотируется на пост премьер-министра, который принимает решение о нанесении удара. По мнению эксперта, любой руководитель ядерной державы ответил бы также.
"Любая страна, обладающая ядерным оружием, её лидер в полномочиях которого находится применение ядерного оружия, должен всегда быть готовым его применить", — цитирует заявление Ищенко "Военное дело".
По словам политолога, готовность нанести ядерный удар является святой обязанностью любого лидера ядерной страны.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.