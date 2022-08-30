Политолог Ищенко назвал применение ядерного оружия святой обязанностью

Политический эксперт Ростислав Ищенко прокомментировал недавнее высказывание министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о её готовности нажать на ядерную кнопку. Ищенко отметил, что глава британского МИД баллотируется на пост премьер-министра, который принимает решение о нанесении удара. По мнению эксперта, любой руководитель ядерной державы ответил бы также.

"Любая страна, обладающая ядерным оружием, её лидер в полномочиях которого находится применение ядерного оружия, должен всегда быть готовым его применить", — цитирует заявление Ищенко "Военное дело".

По словам политолога, готовность нанести ядерный удар является святой обязанностью любого лидера ядерной страны.