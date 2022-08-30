Козырев: идеологическая пропаганда в России ведётся достаточно слабо и неумело

В России много людей, которые связаны с западными ценностями, бизнесом и культурой. Об этом заявил доктор социологических наук Геннадий Козырев, комментируя в интервью Pravda.Ru материал Bloomberg о том, что ЕС хочет разработать план противодействия РФ в информационной среде.

По его словам, в 90-е годы правительство России внушало гражданам страны, что они должны кооптироваться в Запад. В качестве примера он привёл историю известной певицы Анны Нетребко, которая регулярно выступает за рубежом и уже "прописалась" там, приняв западную позицию.

"Таких людей много, сейчас их сложно оторвать от бизнеса и заманчивых предложений. Считаю, что в этом виновата наша правящая элита, которая сразу не задала определённый курс. Сейчас я не вижу жёсткого отпора Западу со стороны нашего идеологического фронта, РФ как-то стесняется одёрнуть наших деятелей культуры, запретить концерты отступников. Думаю, идеологическая пропаганда у нас ведётся достаточно слабо и неумело", — сказал эксперт.

Козырев добавил, что у Запада гораздо больше информационных и интеллектуальных ресурсов, чем у России. Опасность проникновения западных идей в информационное пространство РФ довольно серьёзная, заключил социолог.

Ранее стало известно, что Франция и Германия призвали Евросоюз искать новые пути для распространения "независимой информации" в РФ. Как отмечает Bloomberg, они предлагают противодействовать России с помощью различных соцсетей и видеохостингов.