ООН: шести миллионам афганцев грозит голод

Афганистан находится на грани продовольственной и гуманитарной катастрофы, заявили в ООН. Согласно информации организации, из-за мирового кризиса в Кабуле снова могут начаться беспорядки.

Так, по подсчётам ООН, голод грозит порядка шести миллионам граждан страны.

"Афганистан сталкивается с многочисленными кризисами: гуманитарным, экономическим, климатическим, голодным и финансовым. Конфликты, бедность, климатические потрясения и отсутствие продовольственной безопасности "уже давно стали печальной реальностью", — пишет The Associated Press со ссылкой на ООН.

В организации призвали восстановить донорство для страны и выделить порядка770 миллионов долларов Кабулу немедленно.

Ранее в постпредстве России жёстко ответили на призыв США "скинуться" на восстановление Афганистана. Российские политики подчеркнули, что именно Вашингтон и НАТО оккупировали страну в течение 20 лет и обязаны признать свои ошибки.