Швеция, Финляндия и Норвегия намерены провести масштабные военные учения

Финляндия, Швеция и Норвегия планируют провести военные учения Nordic Response в 2024 году. Об этом заявил командующий вооружёнными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен. Он отметил, что военная активность России на севере на данный момент крайне низкая.

"Они знают, что НАТО не собирается нападать на Россию. Поэтому они перебрасывают такое большое количество войск на территорию Украины", — заявил он в издании Iltalehti.

По мнению генерала, вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс позволит укрепить безопасность Северной Европы.