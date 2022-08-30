Граждане Украины нищают с катастрофической скоростью

Стоимость жизни на Украине растёт ежедневно: инфляция уже превышает 20%, продовольствие подорожало на 35%. Люди тратят последние деньги, уверен политолог Андрей Суздальцев.

"Особенно резко подскочили цены на топливо — почти на 90%. Уровень жизни украинцев падает с катастрофической скоростью", — пояснил эксперт в интервью РИА Новости.

Главной опорой украинского бюджета всегда было сельское хозяйство, но и оно пришло в упадок. По словам Суздальцева, сейчас потеряло смысл рассуждать об экономике Украины, она просто отсутствует.