Украинские боевики ведут обстрел по местам, где может пройти возможный маршрут миссии МАГАТЭ, заявили власти Запорожской области.
Таким образом Киев попытается сорвать визит международных экспертов в Энергодар, считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Более того, режим Зеленского ещё и начал войсковую операцию на юге страны, что вдвойне вызывает обеспокоенность за безопасность миссии МАГАТЭ", — отметил он в интервью РИА Новости.
Рогов напомнил, что 29 августа националисты обстреляли санаторий-профилакторий ЗАЭС, где планировали разместить членов МАГАТЭ.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.