Рогов: ВСУ специально обстреливают возможный маршрут миссии МАГАТЭ

Украинские боевики ведут обстрел по местам, где может пройти возможный маршрут миссии МАГАТЭ, заявили власти Запорожской области.

Таким образом Киев попытается сорвать визит международных экспертов в Энергодар, считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Более того, режим Зеленского ещё и начал войсковую операцию на юге страны, что вдвойне вызывает обеспокоенность за безопасность миссии МАГАТЭ", — отметил он в интервью РИА Новости.

Рогов напомнил, что 29 августа националисты обстреляли санаторий-профилакторий ЗАЭС, где планировали разместить членов МАГАТЭ.