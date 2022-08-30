Греческие власти сделают всё, чтобы Турция активировала системы ПВО С-400. На это последует острая реакция НАТО, что поссорит Анкару и Брюссель.
Афины стремятся создать напряжённость в Средиземноморском регионе, считают эксперты издания Yeni Şafak. Именно для этого греки задействовали системы ПВО С-300, которые захватили и сопровождали турецкие самолёты F-16.
"Анкара становится все более заметным мировым игроком. Цель Афин — либо начать войну, либо создать конфликт между Турцией и Западом", — уверены специалисты.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.