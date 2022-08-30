Yeni Şafak: Греция решила поссорить Турцию и Запад

Греческие власти сделают всё, чтобы Турция активировала системы ПВО С-400. На это последует острая реакция НАТО, что поссорит Анкару и Брюссель.

Афины стремятся создать напряжённость в Средиземноморском регионе, считают эксперты издания Yeni Şafak. Именно для этого греки задействовали системы ПВО С-300, которые захватили и сопровождали турецкие самолёты F-16.

"Анкара становится все более заметным мировым игроком. Цель Афин — либо начать войну, либо создать конфликт между Турцией и Западом", — уверены специалисты.