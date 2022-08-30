Расширение Европейского союза за счёт новых стран может привести к превращению организации в Четвёртый рейх. Такое мнение выразили читатели французского издания Le Figaro.
Они раскритиковали идею канцлера ФРГ Олафа Шольца о включении в состав ЕС Молдавии, Украины и западных Балкан. По их мнению, Евросоюз не нуждается в расширении. Кроме того, некоторые подписчики газеты отметили, что "коррумпированная Украина" не может войти в организацию.
Пользователи также подчеркнули: Евросоюз в случае расширения, скорее всего, будет находиться под контролем Германии.
"Но тогда это уже не ЕС, а Четвёртый рейх", — написал один из комментаторов.
Другие читатели поддержали его позицию. Они считают, что расширение ЕС, за которое выступает Германия, может привести к опасным последствиям для всего мира. Пользователи порекомендовали руководству Евросоюза не принимать поспешных решений о приёме новых государств без учёта мнения жителей европейских стран по этому поводу.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.