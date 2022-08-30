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Эксперт Юшков: Европа обманула бедные страны, оставив их без энегоресурсов

Мир

Европейский союз пытается накопить энергоресурсы перед холодным сезоном, поэтому "кидает" бедные страны и оставляет их без топлива. Такое мнение выразил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт Юшков: Европа обманула бедные страны, оставив их без энегоресурсов

Он подчеркнул в интервью изданию "Прайм", что Европа активно скупает сниженный природный газ (СПГ), опасаясь усиления энергокризиса зимой. На этом фоне бедные страны лишились газовых поставок, ведь у них нет средств на энергоресурсы, которые сейчас реализуется по "фантастической" стоимости, указал эксперт.

В качестве примера Юшков привёл ситуацию, с которой столкнулась Индия из-за конкуренции на рынке СПГ. Как пояснил аналитик, эту страну "откровенно бросили". По его словам, Берлин национализировал фирму "Газпром Германия", хотя ранее предполагалось, что дочерняя структура этой компании будет поставлять голубое топливо в Индию в рамках договорных обязательств.

"Страдают бедные страны, которые или не могут купить энергоресурсы, или их откровенно "кидают", — заключил Юшков.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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