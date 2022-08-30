The Hill: единственный выход из тупика на Украине — переговоры

Боевые действия на Украине необходимо закончить, если страна хочет сохраниться как независимое государство. Такое мнение высказал основной автор военной доктрины США "Шок и трепет" Харлан Ульман в статье издания The Hill.

Эксперт считает, что ситуация на поле боя зашла в тупик, который рискует стать постоянным и перерасти в замороженный конфликт.

По мнению американского аналитика, цели, которые поставили перед собой президент Украины (возврат территорий и выплаты репараций Москвой), недостижимы, если в России не произойдёт смена режима или военные не поднимут мятеж.

По мнению автора публикации, единственным разумным выходом из тупика являются переговоры в том или ином виде. Начало им может положить прекращение огня на осуществимых условиях.

Причём президент РФ Владимир Путин на это может и согласится, а вот Владимир Зеленский — нет, поскольку решение зависит не от него, заключил военный эксперт.