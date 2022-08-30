В Великобритании в городе Кардиффе лесбиянок и феминисток из движения против трансгендеров "Get The L Out UK", которые слишком "яро" протестовали, выгнали с гей-парада. Согласно информации, полицейским пришлось выводить участниц силой.
Участницы заявили, что они являются "гордостью гей-парада", и потребовали выгнать с акции трансгендеров, однако полиция рассудила иначе и попросила протестующих покинуть мероприятие.
"В данный момент это вызывает конфронтацию", — цитирует полицию Daily Mail.
Девушки пришли на гей-парад с плакатами "трансактивизм уничтожает лесбиянок".
"Get The L Out UK" — движение лесбиянок, которые выступают против равноправия для мужчин, которые идентифицируют себя как женщину. Активистки уверены, что, получая доступ к женским туалетам и раздевалкам они представляют опасность для окружающих.
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