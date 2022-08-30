Бренды из США, которые покинули российский рынок после начала спецоперации ВС РФ на Украине, придумали способ, как продолжить торговлю с РФ через Турцию.
Для обхода введённых Западом антироссийских санкций компании из США предлагают турецким фирмам открывать совместные предприятия в обмен на определенную комиссию, сообщает издание Yeni Safak.
Несмотря на громогласные заявления, американские производители сильно нуждаются в нефтехимической продукции, минеральном топливе, драгоценных металлах и камнях, удобрениях и неорганических химикатах из России.
"Посол США в Анкаре Джефф Флейк, сказал, что 5 тысяч американских компаний, готовящихся к выходу из России, указали в качестве своего адреса Турцию", — пишут авторы материала.
По их словам, американские компании рассчитывают на тёплые контакты Анкары и Москвы, чтобы в полной мере воспользоваться имеющимися эффективными логистическими возможностями Турции в регионе.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.