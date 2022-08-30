Ушедшие из России американские компании хотят торговать в РФ через Турцию

Бренды из США, которые покинули российский рынок после начала спецоперации ВС РФ на Украине, придумали способ, как продолжить торговлю с РФ через Турцию.

Для обхода введённых Западом антироссийских санкций компании из США предлагают турецким фирмам открывать совместные предприятия в обмен на определенную комиссию, сообщает издание Yeni Safak.

Несмотря на громогласные заявления, американские производители сильно нуждаются в нефтехимической продукции, минеральном топливе, драгоценных металлах и камнях, удобрениях и неорганических химикатах из России.

"Посол США в Анкаре Джефф Флейк, сказал, что 5 тысяч американских компаний, готовящихся к выходу из России, указали в качестве своего адреса Турцию", — пишут авторы материала.

По их словам, американские компании рассчитывают на тёплые контакты Анкары и Москвы, чтобы в полной мере воспользоваться имеющимися эффективными логистическими возможностями Турции в регионе.