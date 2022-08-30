Жители Польши стали проявлять "нездоровую изобретательность", чтобы получать угольные субсидии, сообщают местные СМИ.
После запрета экспорта угля из России топливо стало большим дефицитом в Польше, пишет портал Interia. В желании получить денежную компенсацию от государства граждане идут на всевозможные подлоги, уточняет издание.
По словам авторов материала, субсидия выплачивается на каждое домохозяйство, а потому несколько семей, проживающих в одном доме, начали оформлять подложные документы на отдельную собственность.
"Всю свою жизнь они жили в одном доме и подавали одну декларацию. Сегодня они приносят нам три декларации и рассчитывают на три угольных субсидии по три тысячи злотых", — рассказал журналистам польский чиновник.
Ранее власти Польши предупреждали граждан, что им стоит готовиться к "дорогой зиме" из-за резкого подорожания угля.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.