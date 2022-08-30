Поляки проявляют "нездоровую изобретательность" в борьбе с дефицитом угля

Жители Польши стали проявлять "нездоровую изобретательность", чтобы получать угольные субсидии, сообщают местные СМИ.

После запрета экспорта угля из России топливо стало большим дефицитом в Польше, пишет портал Interia. В желании получить денежную компенсацию от государства граждане идут на всевозможные подлоги, уточняет издание.

По словам авторов материала, субсидия выплачивается на каждое домохозяйство, а потому несколько семей, проживающих в одном доме, начали оформлять подложные документы на отдельную собственность.

"Всю свою жизнь они жили в одном доме и подавали одну декларацию. Сегодня они приносят нам три декларации и рассчитывают на три угольных субсидии по три тысячи злотых", — рассказал журналистам польский чиновник.

Ранее власти Польши предупреждали граждан, что им стоит готовиться к "дорогой зиме" из-за резкого подорожания угля.