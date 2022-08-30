Ситуация на Украине вредит всему европейскому континенту. От конфликта уже пострадала экономика, энергетика и продовольственная безопасность ЕС, заявил бывший глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Экс-президент уверен, что причиной военной спецоперации ВС РФ стала "поспешность, отсутствие диалога, лидерства и желания избежать боевых действий".
Он считает, что конфликт надо заканчивать максимально быстро, чтобы вернуть спокойствие гражданам Старого Света.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.