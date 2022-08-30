В амазонских джунглях обнаружено тело последнего представителя племени, которое никогда не контактировало с цивилизованным миром. Все члены этого племени погибли 26 лет назад, и единственный выживший всё это время жил в полном одиночестве.
Исследователи так и не смогли выяснить ни имя мужчины, ни название его племени, потому что индеец избегал контакта с внешним миром, сообщает newizv.ru.
Племя обитало в бразильском штате Рондония. В 1970-х годах захватчики земель начали истреблять аборигенов, чтобы заставить их покинуть исконные территории. После уничтожения всего племени в живых остался один его представитель, о котором стало известно в 1996 году. Журналисты прозвали мужчину "самым одиноким человеком в мире", поскольку он не контактировал с другими людьми и агрессивно реагировал на любые попытки сотрудников Национального фонда индейцев помочь ему едой и инструментами.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.